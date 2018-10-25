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Esenyurt'ta fabrika yangını 1

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 09:27 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta fabrikalar alev alev yanıyor (2) Alper KORKMAZ / Ersan SAN- İSTANBUL,(DHA ) Esenyurt'ta bir palet fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı.

Esenyurt'ta fabrikalar alev alev yanıyor (2) Alper KORKMAZ / Ersan SAN- İSTANBUL,(DHA ) Esenyurt'ta bir palet fabrikada çıkan yangın büyüyerek yan fabrikalara da sıçradı. Çok sayıda itfaiye yangına müdahale ediyor. İstanbul Esenyurt'ta bulunan Kıraç Evren Oto Sanayi Sitesi bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın, binanın yanında bulunan alüminyum ve tekstil fabrikalarına sıçradı. Yangına çok sayıda ilçeden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Ancak can kaybı yok, sevindirici tarafı bu. Yangının çıkış noktası palet fabrikası. Palet olduğu için de yangının yayılması hızlanmış" dedi.

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