ESENYURT'TA FABRİKA YANGINI (2)

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Evren 1 Sanayi Sitesi'nde bulunan araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikada çıktı. Fabrikanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın diğer bölümlere sıçradı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. 1 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilişkin çalışması sürüyor.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiye ekiplerini müdahalesi
Merkel'den Erdoğan'a tavır!
ABD'den S-300 çıkışı: Gerilimi önemli ölçüde artıracak
TSK açıkladı! Mavi liste'de aranan Raife Elmas öldürüldü!
Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti
Ordu'da istifanın ardından yeni belediye başkanı belli oldu
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti
İmamların tepkisini çeken sosyal medya paylaşımı: Cenaze namazını kıldırmayın
Safranbolu'nun düğün geleneği kayıt altına alınıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum