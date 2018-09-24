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Esenyurt'ta fabrika yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikanın bodrum katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Evren 1 Sanayi Sitesi'nde bulunan araç klimaları üreten 3 katlı bir fabrikada çıktı. Fabrikanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın diğer bölümlere sıçradı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. 1 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangın nedeniyle fabrikada hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilişkin çalışması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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