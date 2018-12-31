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ESENYURT'TA FECİ KAMYON KAZASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 09:35 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Esenyurt'ta çalışır vaziyetteyken park ederek indikleri kamyonlarının yokuş aşağı kaymaya başladığını gören sürücü baba ile oğlu, kamyonu durdurmak için peşinden koşarak müdahale etti.  Baba Tevfik Biter kazayı hafif yaralı atlatırken oğlu Güven Biter kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta çalışır vaziyetteyken park ederek indikleri kamyonlarının yokuş aşağı kaymaya başladığını gören sürücü baba ile oğlu, kamyonu durdurmak için peşinden koşarak müdahale etti. Baba Tevfik Biter kazayı hafif yaralı atlatırken oğlu Güven Biter kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Caddesi'nde önceki gün saat 07.00 civarında meydana geldi. Tevfik Biter ve oğlu Güven Biter, çalışır vaziyetteyken indikleri kamyon bir anda henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağı ilerlemeye başladı. Baba ve oğlu kamyonun peşinden koşmaya başladı. Güven Biter kamyonun şoför kapısını açıp binmeye çalıştığı sırada kamyonun kapısı sitenin duvarına yandan çarparken, arada kalan Biter daha sonra kamyonun aşağıya doğru kaymasıyla sıkıştığı yerden kaldırıma düştü.
Kamyon kaymaya devam etti. Tevfik Biter, oğlu tekerleklerin altında kalmasın diye oğlunu kenara çekmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu kez kamyonun arka tekerleği de Güven Biter'in üzerinden geçti. Biter acı içinde kıvranmaya başladı. Kamyon ise bir süre daha yokuş aşağı gidip kaldırımı da aşıp boş arazide durdu. Olay sonrası ağır yaralı Güven Biter ile hafif yaralı babası çevredeki vatandaşlarca ambulans beklemeden çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Güven Biter ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilse de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Feci kaza saniye saniye çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI(FARKLI İKİ AÇIDAN)
-Yolda ilerleyen kamyon
-Kamyonun yanında koşa baba-oğul
-Kapıyı açmaya çalışmaları
-Duvara sıkışması
-Arka tekerlerin üstünden geçmesi

AKTÜEL
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-Kamyonun çarptığı duvar
-Kamyonun kırılan camları
-Kamyonun görüntüsü
-Olay yerinde polis ekipleri
-Görgü tanıklarıyla röp.
-Ölen Güven Biter'in fotoğrafı
-Genel ve detaylar

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