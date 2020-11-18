HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta feci kaza, 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti

Esenyurt’ta feci kaza, 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti

18.11.2020 14:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta 4 yaşındaki çocuğa sokakta abisiyle yürüdüğü esnada kendisine çarpan ticari taksinin altında kaldı.

Esenyurt’ta 4 yaşındaki çocuğa sokakta abisiyle yürüdüğü esnada kendisine çarpan ticari taksinin altında kaldı. Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, 13.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Karataş isimli 4 yaşındaki çocuk sokakta ağabeyi ile yürürken bir anda gelen ticari taksinin altında kaldı. Ağır yaralanan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri taksi sürücüsü gözaltına alınırken polis olayla ilgili çalışmalara başladı.
Ağabeyi baygınlık geçirdi
Yaşanan kaza sonrası kardeşinin taksinin altında gören ağabeyi baygınlık geçirirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minik Abdullah’ın ticari taksinin altında kalması ve ağabeyinin baygınlık geçirmesi yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı! İnanılmaz: Suya daldı 'onunla' karşılaştı!
'Uygunsuz videosunu görünce öldürdüm' demişti! Yeni gelişme'Uygunsuz videosunu görünce öldürdüm' demişti! Yeni gelişme
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Bütün ülkeye yayılmış durumda

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

3 ayrı şehirde peş peşe deprem

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

20 yıllık küslük bitti! 'Mahsun beni mahçup etti'

Almanya'dan çok ağır yenilgi

Almanya'dan çok ağır yenilgi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

Erdoğan'ın onayladı! Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Kızıl geyik avlamıştı! Tepkilerden sonra kendini böyle savundu

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Moderna da Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıkladı

Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'dan kritik aşı uyarısı

Dikkat çeken uyarı! 'Hepimiz aşı olsak dahi...'

Kasım ayının ortasında Antalya'da deniz keyfi

Kasım ayının ortasında deniz keyfi

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan yeni tedbirlerle ilgili açıklama: Uyulmazsa sokağa çıkma yasağı gelebilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 17 Kasım 2020!

Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!

Ankara'da kızını 'uygunsuz videosunu görünce öldürdüm' demişti! Gerekçeli karar açıklandı

'Uygunsuz videosunu görünce öldürdüm' demişti! Yeni gelişme

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü dehşet saçtı!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.