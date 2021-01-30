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Esenyurt’ta gaspçıya İtalya iş adamından beklenmeyen hareket

30.01.2021 17:21 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta İtalyan iş adamına iş yerinde gasp girişiminde bulunuldu.

Esenyurt’ta İtalyan iş adamına iş yerinde gasp girişiminde bulunuldu. İş adamı yüzüne biber gazı sıkılmasına rağmen gaspçıyı püskürttü. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz ay Esenyurt’ta meydana geldi. Türkiye’ye İtalya Milano’dan ithalat ihracat üzerine çalışma yapmak için gelen iş adamı Flovınoa Toretollo arkadaşının iş yerine geldi. Toretollo bilgisayarla çalışırken içeriye müşteri kılığında gelen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi tarafından gasp edilmek istendi. Şahıs bilgisayarı almak istedi. Gaspçı İtalya iş adamının yüzüne biber gazı sıktı. İkili arasında arbede yaşanırken yabancı uyruklu olduğu öğrenilen gaspçı bir şey alamadan kaçtı. Gaspçıyı yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Yaşananlar güvenlik kamerasında
Yaşanan olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gaspçının İtalyan iş adamının yüzüne biber gazı sıkması yaşanan arbede ve sonrasında gaspçının kaçması yer aldı.

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