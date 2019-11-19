HABER

Esenyurt'ta genç boksörün sır ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 17:27 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta çatıdan düştüğü belirtilen genç boksör Mertcan Bekinkayan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta çatıdan düştüğü belirtilen genç boksör Mertcan Bekinkayan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Esenyurt, geçen pazar gecesi Mehterçeşme Mahallesi 1887 Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre boksör Mertcan Bekinkayan (19), 5 katlı binanın çatı katından kendini yere bıraktı. Çatıdan bir kişinin düştüğünü görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haberi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç boksöre ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan genç boksör bugün hayatını kaybetti. Polis, Bekinkayan'ın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken, genç boksör için bugün ikindi vakti Esenyurt Merkez camisinde cenaze töreni düzenlendi. Bekinkayan, cenaze namazının ardından Esenyurt İstiklal mezarlığında toprağa verildi.
(FOTOĞRAF)

PARTNERŞok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'Şok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'
Motosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralıMotosiklet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
Astsubay eğitim dalışında kaybolduAstsubay eğitim dalışında kayboldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Kılıçdaroğlu 'satıldı' dedi, Erdoğan'dan yanıt geldi

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Türkiye'den ABD'ye sert tepki!

Market soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

Market soygunu güvenlik kamerasında! Gözyaşlarını tutamadılar

Kamuya binlerce eleman alınacak

Kamuya binlerce eleman alınacak

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

Erdoğan'ın ardından Bahçeli'den EYT açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Kılıçdaroğlu: 'Bay Kemal' olmak kolay değildir

Esenyurt’ta genç milli boksörün şok ölümü

Genç milli boksörün şok ölümü! Yıkıldılar

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Direksiyon başında uyudu, aydınlatma direğine çarptı

Direksiyon başında uyuyunca... O anlar kamerada

Son dakika: Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

19 ilde FETÖ operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.