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  4. Esenyurt’ta genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Esenyurt’ta genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

16.12.2020 13:44 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta bunalımda olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç kız oturduğu rezidansta 18’nci kattan atlayarak ağır yaralandı.

Esenyurt’ta bunalımda olduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç kız oturduğu rezidansta 18’nci kattan atlayarak ağır yaralandı. Genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişinin olaydan hemen önce kızla konuşmaya çalışması ve kızın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2051’nci sokakta bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Gülnur E.(22) 18’nci katta bulunan rezidanstaki evlerinin camından aşağıya atladı. Bir aracın üzerine düşen Gülnur E., ağır yaralandı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans olay yerine sevk edildi. E.’nin olay sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen genç kızın ailesi ise sinir krizi geçirdi. Gülnur E.’nin erkek arkadaşı olduğu söylenilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yaşanan anlar güvenlik kamerasında
Gülnur E.’nin yere düştüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, E.’nin arabanın üstüne düşmeden önce erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsın yukarıya bakarak bir şeyler söylemesi de yer aldı. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

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