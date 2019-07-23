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Esenyurt’ta genç kıza kapkaç şoku kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 09:48 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta Somalili genç kız, erkek kardeşleri ile birlikte markete giderken, plakası sökülmüş bir araçtan uzanan bir kişi çantasını çalarak kaçtı.

Esenyurt’ta genç kıza kapkaç şoku kamerada

Esenyurt’ta Somalili genç kız, erkek kardeşleri ile birlikte markete giderken, plakası sökülmüş bir araçtan uzanan bir kişi çantasını çalarak kaçtı. Çantası çalınan genç kız şoka girdi. Kapkaç sırasında yaşanan koşuşturmaca güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Esenyurt Yunus Emre Mahallesinde dün öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Somali uyruklu aile kaldıkları siteden çıkıp, alışveriş yapmak için markete doğru yürümeye başladı. 3 erkek kardeşiyle yolda yürüyen Somalili genç kız, bir anda şok yaşadı. Plakaları sökülmüş bir aracın içinde bulunan iki hırsızdan bir tanesi, otomobilin camından uzanarak genç kızın çantasını çaldı. Daha sonra olay yerinden hızla uzaklaşan hırsızlar kayıplara karıştı. Kapkaç sırasında çantasını kaptıran genç kıza geriye sadece çanta askısı kaldı. Hırsızların arkasından koşan Somalili ailenin yaşadıkları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Olay yerine gelen Polis Ekipleri gerekli ifadenin ardından olayla ilgili çalışma başlattı. Somalili aile ise şikayetçi olmak için Polis Merkezine gitti.

Esenyurt’ta genç kıza kapkaç şoku kamerada

Esenyurt’ta genç kıza kapkaç şoku kamerada

Esenyurt’ta genç kıza kapkaç şoku kamerada

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