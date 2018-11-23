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Esenyurt'ta gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 18:25 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediyesi: - "Belediye Başkanımız Ali Murat Alatepe olay sırasında cami içerisinde olduğundan şahsına doğrudan bir saldırı söz konusu değildir"

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediyesi, belediye başkanı Ali Murat Alatepe'ye saldırı girişimiyle ilgili, "Olay sırasında cami içerisinde olduğundan şahsına doğrudan bir saldırı söz konusu değildir" açıklaması yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uyuşturucu ve yasak madde satışı da dahil olmak üzere bir çok şikayete konu olan seyyar satıcılık Esenyurt Belediyesi tarafından yasaklanmış ve satış yapmak isteyenlere ücretsiz pazar yeri tahsis edilmişti. Buna rağmen ısrarla Esenyurt Meydanı'nda seyyar satıcılık yapmak isteyen ve bu isteği belediye başkanımız tarafından geçen hafta reddedilen bir şahıs Başkan Ali Murat Alatepe'nin cuma namazı için camide bulunduğu sırada makam aracına saldırmak istemiştir. Alanda bulunan zabıta ve güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırılan şahıs, polis tarafından gözaltına alınmış, olay yerinde yapılan üst aramasında da mermi ve bıçak bulunmuştur. Belediye Başkanımız Ali Murat Alatepe olay sırasında cami içerisinde olduğundan şahsına doğrudan bir saldırı söz konusu değildir."

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Anahtar Kelimeler:
ali murat alatepe Esenyurt Belediyesi saldırı girişimi

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