HABER

Esenyurt'ta gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 19:18 | Son Güncelleme

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe: - "Polisimizin tedbir alması ve gereğini yapması bizi rahatlattı. Emin eldeyiz. Bu vatandaşımız muhtemelen Esenyurt dışından biri. Kendisi daha bu işe kalkışırken polisimiz bu şahsı almış. Hiçbirimizde bir şey yok"

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, "Polisimizin tedbir alması ve gereğini yapması bizi rahatlattı. Emin eldeyiz. Bu vatandaşımız muhtemelen Esenyurt dışından biri. Kendisi daha bu işe kalkışırken polisimiz bu şahsı almış. Hiçbirimizde bir şey yok." dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Esenyurt Belediyesi Hanefi Nusret Resul İlkokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam 23 derslikten oluşan ve bin öğrencinin eğitim alabileceği ilkokulun açılışı resmi törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Esenyurt Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli, Esenyurt AK Parti İlçe Başkanı Yasir Çelik, hayırsever Murat Bayburtlu, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alatepe, 10 okulun daha açılışını gerçekleştireceklerini belirtti.

Alatepe, okulun avlu modelli, daha güvenli ve huzurlu olduğunu ve bölgenin ihtiyacını geçici olarak çözeceğini ifade ederek, "Bu okul da Murat Bayburtlu kardeşimizin yaptığı okul. İnşallah buraya taşınan bazı öğrenciler yapılan okulları bittiği zaman mahallerindeki okuluna gidecek. Şu an 7 okul bitti, 8 tanesi yapılıyor. Bize 15 okul daha lazım. 45 okulla birlikte ikili eğitim tekli eğitime dönecek." diye konuştu.

İlçedeki okul sorununun 1,5 yıl içinde çözüleceğini vurgulayan Alatepe, hayırseverleri okul yapmaya davet ettiğini kaydetti.

Alatepe, konuşmasında, açılışa gelirken yaşadığı saldırı girişimiyle ilgili de bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Neyi nasıl yapıp, sattığı belli olmayan seyyar kardeşlerimize şunu söyledik, 'Bu böyle olmuyor, ya esnaf olacaksınız ya da satış yapamayacaksınız.' Bu satışı yapanların bir kısmı Esenyurt dışından gelen insanlar. Üzülerek söylüyorum ki bunlar sadece oyuncak, gıda veya bunun gibi şey satmıyor, bazıları gayrimeşru işleri yapıyor. Meydandaki satıcılara geçen günlerde oradaki esnafa sıkıntı çıkardıklarını söyledim. 'Size gelin pazarda yer verelim, ücretsiz yer tahsis edelim' dedik. Bu şahıs, cuma namazı çıkışı şarjörüyle gelmiş. Veren Allah, alan Allah. Bu can onun verdiği can, ondan endişemiz yok, koruyan da o. Polisimizin tedbir alması ve gereğini yapması bizi rahatlattı. Emin eldeyiz. Bu vatandaşımız muhtemelen Esenyurt dışından biri. Kendisi daha bu işe kalkışırken polisimiz bu şahsı almış. Hiçbirimizde bir şey yok. İşimizi yapıyoruz, okulumuzu açıyoruz."

Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...
İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldıİkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacakMeteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe Esenyurt Belediyesi ilkokul

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu açıkladı

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yıldız Tilbe orkestra ekibini kovdu

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

Yatak odasında korkunç olay! Eşini başka erkeklerden kıskanıp...

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

AK Parti'nin 28 ildeki adaylarını açıkladı

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

İlginizi Çekebilir

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

Başkan adayından çok tartışılacak sözler: Yandaşlarımızı destekleyeceğiz

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

Sunucu Murat Yeni FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

İkitelli'de kozmetik atölyesinde yangın! Etrafa ağır bir koku yayıldı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yurt genelinde etkili olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu: 34 terörist etkisiz hale getirildi

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

AVM'lerde 'Efsane Cuma' izdihamı! Kavga ettiler

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

Melih Gökçek paylaştı! Gündemi sarsacak yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.