HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta gişelerin betonuna çarpan midibüs devrildi: 7 yaralı

Esenyurt’ta gişelerin betonuna çarpan midibüs devrildi: 7 yaralı

30.12.2020 18:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolunda Avcılar istikametine ilerleyen midibüs sürücünün kontrolünden çıkarak Esenyurt Gişelere çarparak devrildi.

TEM Otoyolunda Avcılar istikametine ilerleyen midibüs sürücünün kontrolünden çıkarak Esenyurt Gişelere çarparak devrildi. 7 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle otoyol üzerinde trafik oluşurken, kaza bölgesi drone ile görüntülendi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt Gişeler’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolundan Avcılar istikametine ilerleyen midibüs, Esenyurt Gişeler’den çıkacağı sırada sürücünün kontrolünden çıkarak gişelerin beton bariyerlerine çarparak yola devrildi. Kazada midibüste bulunan 7 kişi yaralanırken, kaza bölgesinde yoğun trafik oluştu. Kazayı gören vatandaşlar midibüsteki yaralıların yardımına koşarken, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dubalarla yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı 4 kişi çevrede bulunan hastaneye kaldırılırken, hafif yaralı 3 kişi ise ayakta tedavi edildi. Ekiplerin yola devrilen midibüsü kaldırma çalışmaları sürüyor. Öte yandan bölgede kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken, kaza bölgesi drone ile görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Yılmaz Odabaşı tutuklandıYılmaz Odabaşı tutuklandı
80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!80 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

İddiayı kaybedince öyle bir şey yaptı ki... Gören şaşırıp kaldı

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Ahlaksız teklifi ifşa etti: Eşini de getir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Bugün başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Bugün başladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni yılbaşı genelgesi!

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Lütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla 'ekonomi ve reform toplantısı' yapıldı

Lütfi Elvan öncülüğünde 6 bakanın katılımıyla toplantı yapıldı

Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

Şanlıurfa’ya siren çalarak giren 38 ambulans şoförüne soruşturma

5A uydusunun uzaya gönderileceği tarih belli oldu

5A uydusunun uzaya gönderileceği tarih belli oldu

İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı

İstanbullular dikkat! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

Kısıtlama öncesi izdiham! Eminönü'nde akılalmaz yoğunluk

Kısıtlama öncesi izdiham! Eminönü'nde akılalmaz yoğunluk

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.