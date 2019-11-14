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Esenyurt'ta günlük evlere operasyon; 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 16:28 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta günlük ev kiralayarak fuhuşa aracılık edildiği ihbarları üzerine düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta günlük evlere operasyon; 10 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta günlük ev kiralayarak fuhuşa aracılık edildiği ihbarları üzerine düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İhbarlar üzerine polis ekipleri 27 Ekim’de Esenyurt'ta belirlenen 3 eve baskın düzenledi. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 20 gram metamfetamin ele geçirildi, evde bulunan Engin K.(36) ve Şermin K.’ (33) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, şüphelilerin günlük evler kiraladığına ilişkin belgeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Fuhuşa aracılık etmek' ve 'Yer ve imkan sağlamak' suçlarından işlem başlatıldı.

Ekipler daha sonra şüphelilerin belirlenen diğer günlük evlere de baskın düzenledi. Baskınlarda Şenol B.(39), Mehmet Sait Y.(35), Burak C.(30), Kerem F.(49), Aslan D.(34), Aydın K.(46), Nigaro R.(30) ve Turhan K.’yı (47) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda evlerde 4 dizüstü bilgisayar ile 11 cep telefonu bulundu. Bu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 28 Ekim’de adliyeye sevk edilen Engin K. ve Şermin K. da çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta günlük evlere operasyon; 10 gözaltı

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