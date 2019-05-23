HABER

Esenyurt'ta Hafif Ticari Araç Motosiklete Çarptı: 2 Yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta cadde üzerinde seyreden bir araca ara sokaktan çıkan motosiklet çarptı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) Esenyurt'ta cadde üzerinde seyreden bir araca ara sokaktan çıkan motosiklet çarptı. Motosiklet üzerindeki 2 Suriyeli yaralandı. Kaza, Doğan Araslı Bulvarında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaskı olmayan motosiklet sürücüsü, ara sokaktan hızla caddeye çıktı. 01 EVU 89 plakalı hafif ticari araç sürücüsü aniden önüne çıkan motosiklete çarptı. Kaza sonrası yola savrulan motosiklet üstündeki Suriye uyruklu iki erkek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırdı.

Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
Bu köyde her gün bir kişi iftar yemeği veriyorBu köyde her gün bir kişi iftar yemeği veriyor
Esenyurt'ta hafif ticari araç motosiklete çarptı: 2 yaralıEsenyurt'ta hafif ticari araç motosiklete çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Zekanızı geliştirmenize yardımcı olacak 10 tüyo

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'da çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

O ilimizde çatışma! Öldürüldüler

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip şantaj yaptılar

Halıya sarıp kaçırdılar, çıplak fotoğraflarını çekip...

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Ümraniye Cezaevi'ne yangın ihbarı!

Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

FETÖ'nün futbol yapılanması davasında flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.