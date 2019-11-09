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Esenyurt’ta hafif ticari araç, otomobile çarptı: 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 04:03 | Son Güncelleme

Esenyurt Firüzköy Bulvarında alkollü olduğu iddia edilen hafif ticari araç sürücüsünün kırmıza ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt Firüzköy Bulvarında alkollü olduğu iddia edilen hafif ticari araç sürücüsünün kırmıza ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otomobile çarptıktan sonra kaçmaya kalkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar yakalayarak polise teslim etti.
Kaza, 02.30 sıralarında Esenyurt İlçesi Firüzköy Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu Maksat Hudaynazarov yönetimindeki 34 ZU 2048 plakalı hafif ticari araç, Firuzköy Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Çalpar idaresindeki 34 LC 8167 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil içinde bulunan sürücü Ali Çalpar, hamile eşi Suzan Çalpar, 1 yaşında çocuğu ve diğer araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın yaralanarak çevrede bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Meydana gelen kazada şans eseri Çalpar çiftinin 1 yaşındaki çocukları ise olaydan yaralanmadan kurtuldu.
Daha sonra olay yerinden kaçmak isteyen hafif ticari araç sürücüsü Maksat Hudaynazarov çevredeki vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan sürücünün alkollü olduğu ve aşırı hızdan dolayı refuje çarpıp diğer araca çarptığı iddia edildi.
Sürücü, Maksat Hudaynazarov polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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