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Esenyurt'ta hareketli anlar, polis elinde silah olan şüpheliyi böyle vurdu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 00:12 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Veysel TİMDU-Yılmaz OKUR/İSTANBUL (DHA) ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis, elinde pompalı silah olan şüphelilerden birini bacağından vurarak, gözaltına alırken yaralı şüpheliyi buradan götürmek isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu.
Olay Esenyurt, Örnek Mahallesi 1450 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 20.30 sıralarında sokakta karşılaşan iki grup arasında daha önce emanet alınan mermer kesme makinasının iade edilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada önce bıçaklar ve silahlar çekildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kavgada sokak savaş alanına dönerken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis kavga edenleri havaya ateş ederek ayırmaya çalıştı. Bu sırada gruptakilerden silahlı Faruk U. polisin dört el havaya ateş etmesine rağmen elindeki silahı bırakmayınca tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Bacağından yaralanan Faruk U.'yu olay yerinden otomobile bindirerek götürmeye çalışan ve akrabası olduğu öne sürülen kişiye polis engel oldu. Polis yaralıyı götürmekte ısrar eden kişiyi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Polis, kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

BAŞINA SATIR DARBESİ ALAN BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
Yaralanan Şükrü K., Eshat K., Vural K., Faruk U. Sinan D. Mevlüt U. Polat U. ve Bahattin U. ise olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başına satırla vurulan Vural K. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Vural K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil aradı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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