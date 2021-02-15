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  4. Esenyurt’ta hırsızlık çetesi baltayı taşa vurdu

Esenyurt’ta hırsızlık çetesi baltayı taşa vurdu

15.02.2021 22:28 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta çaldıkları arabayla polislerden kaçarken kaza yapan 4 şüpheliden 2’si yakalandı.

Esenyurt’ta çaldıkları arabayla polislerden kaçarken kaza yapan 4 şüpheliden 2’si yakalandı. Kaza yaptıkları anlar kameralara yansıyan ve vatandaşların tepki gösterdiği şüpheliler emniyete götürüldü.
Olay, Esenyurt’ta geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık çetesi mensubu 4 şüpheli çaldıkları araba ile polisten kaçarken polis arabasına çarptı. Kazanın ardından yollarına devam eden şüpheliler, Balıkyolu Mahallesi’nde park yerinden çıkan bir araca daha çarptı. Aracın kullanılamaz hale gelmesi üzerine yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelilerden 2’si yaşanan kovalamaca sonucunda polis tarafından yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda vatandaşların şüphelilere tekme atmaya çalışarak tepki gösterdiği görüldü. Suç dosyalarının bir hayli kabarık olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

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