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 Esenyurt'ta hurda İETT otobüsü alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:41 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta  hurdaya ayrılan İETT otobüsü çekicyle götürüldüğü sırada sırada aniden alev aldı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta hurdaya ayrılan İETT otobüsü çekicyle götürüldüğü sırada sırada aniden alev aldı. Otobüsün alev alev yandığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 11.30’sa Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Daha önce hurdaya ayrılan eski bir İETT otobüsü çekici yardımıyla nakledilirken henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı. Alev alev yanan otobüse illk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(FOTOĞRAF)

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