Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı (1)

Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Esenyurt, Hadımköy-TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy yönüne giden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuyu çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan sürücü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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