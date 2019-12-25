HABER
  4. Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı (1)

Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 21:44 | Son Güncelleme

ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, savruldu.

Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) ESENYURT'TA sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak, savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.15 sıralarında Esenyurt, Hadımköy-TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy yönüne giden otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yolcuyu çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışan sürücü kurtarma çalışmaları devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
Köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldıKöy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
Çiftlik sahibi, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulunduÇiftlik sahibi, başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Basın toplantısına damga vuran anlar! 'Burnuma sigara kokuları geliyor'

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

CHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Spordan çıktı sevgilisine poz verdi!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
25 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu'nda kazandıran numaralar belli oldu

Eğitime kar engeli! Kahramanmaraş ve Adana'da bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

Eğitime kar engeli! Bazı okullar bir günlüğüne tatil edildi

İstanbul Valiliği'nde 'fayton' toplantısı

Valilik'te 'fayton' görüşmesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne kar ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji'den o bölgeye kar uyarısı!

Maltepe’de sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Sokağa terk edilmiş bebek bulundu!

Son dakika! Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Şule Çet cinayeti davasında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.