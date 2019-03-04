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Esenyurt'ta içinde 2 kilo altın bulunan çantayı çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta bir kuyumcuya giren çocuk, koltuğun üzerindeki içerisinde yaklaşık 2 kilo altın bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) - ESENYURT'ta bir kuyumcuya giren çocuk, koltuğun üzerindeki içerisinde yaklaşık 2 kilo altın bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan çocuğu yakalamak için çalışma başlattı.

Esenyurt'ta bulunan bir kuyumcuya giren çocuk, içerinin kalabalık olmasını da fırsat bilerek koltuk üzerinde bulunan ve içerisinde yaklaşık 2 kilo altın bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Kuyumcunun son anda fark edip kovaladığı çocuk kayıplara karıştı. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis kaçan çocuk hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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