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Esenyurt'ta ihmal faciaya yol açıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:45 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta kapağı açık bırakılan parktaki kuyuya 1,5 yaşındaki Suriyeli bebek düştü.

Esenyurt'ta ihmal faciaya yol açıyordu

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT'ta kapağı açık bırakılan parktaki kuyuya 1,5 yaşındaki Suriyeli bebek düştü. Bebeğini kurtarmak isteyen anne de kuyuya atladı. Kuyuda mahsur kalan anne ve bebeğini, itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.
Suriyeli anne Hadil Haccar (25), 1,5 yaşındaki bebeği Ömer Asaf Haccar ile birlikte dün akşam Atatürk Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan parkına geldi. Annesinin bir anlık dalgınlığıyla küçük çocuk parkta bulunan havuzun basınç kuyusuna düştü. Yaklaşık 7 metre derinliğinde olduğu belirtilen kuyuya düşen bebeğini fark eden anne de çocuğunu kurtarmak için kuyuya atladı. Çevredekiler anne ve çocuğa yardımcı olmak istediler ancak başarılı olamadılar.

ANNE VE BEBEĞİNİN İTFAİYE KURTARDI
Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parka gelen itfaiye ekipleri kuyunun girişine vinç sistemi kurarak, mahsur kalan anne ve çocuğunu kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya inen bir itfaiye eri önce küçük bebeği vince bağlanan sedyeye aldı. Bebek, sedyeyle yukarıya çekildi. İtfaiye eri daha sonra aynı şekilde anne Hadil Haccar'ı kuyudan çıkardı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kurtarılan anne ve çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annenin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Görevliler, anne ve çocuğunun düştüğü kuyunun ağzını tahta ve taş koyarak kapattı.

Esenyurt'ta ihmal faciaya yol açıyorduEsenyurt'ta ihmal faciaya yol açıyorduEsenyurt'ta ihmal faciaya yol açıyorduEsenyurt'ta ihmal faciaya yol açıyordu

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