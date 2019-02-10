HABER

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavgaya ilişki valilikten açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

İstanbul Valiliği, Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medyada iddia ediliği gibi olayda ölen kimsenin olmadığı aktarılan açıklamada, 3 vatandaşın yaralanmasına sebebiyet veren 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde dün düğünden çıkanlar ile yoldan geçen bir grup arasında çıkan kavgaya ilişkin İstanbul Valiliğinden gece saatlerine yazılı bir açıklama yapıldı.
İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamada, “Esenyurt ilçemizdeki bir düğünde 3 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren 3 şüpheli gözaltına alınmıştır. İlçe Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve başta Sinoplular Derneğimiz olmak üzere sağduyulu hemşehrilerimizin işbirliğiyle provokatif girişimler başarısız olmuştur. Yaralanan vatandaşlarımız sevk edildikleri hastanelerde ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir” denildi.

“Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçirilmiştir”
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, “Buna rağmen; bahsedilen olayda ölen ya da öldürülen hiçbir kimse olmadığı halde, sosyal medya yoluyla halkı kin ve nefrete sevk etmeye, vatandaşlarımız ve yabancı misafirler arasında gerginliğe yol açabilecek provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu paylaşımlarda bulunanların tespiti ve haklarında yasal işlemlerin derhal başlatılmasıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü harekete geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.

PARTNERSeyirci rol zannetti ama...Seyirci rol zannetti ama...
Rengarenk dansçılar ‘BİLGİ Dans Kupası’ için ter döküyorRengarenk dansçılar ‘BİLGİ Dans Kupası’ için ter döküyor
Kar maskeli cinayette savcı, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet istediKar maskeli cinayette savcı, sanıklar için ağırlaştırılmış müebbet istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İstanbul'da Suriyeli gerilimi: Yaralılar var!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

İhtiyaç kredilerinde yeni dönem!

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Sibel Kekilli kırmızı halının yıldızı oldu

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Meteoroloji'den uyardı! Bugünden itibaren etkili olacak!

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

39 yaşındaki babadan öz kızına cinsel istismar! 'Geceleri yanıma gelip...'

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bebek bulundu

Bu nasıl vicdansızlık! Teneşir masası üzerinde ölü bulundu

Nevşehir-Kayseri karayolunda feci kaza: 2 ölü

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

İstanbul'daki havalimanında çok acı olay! Anne ve babası yıkıldı

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.