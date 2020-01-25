Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polise de ateş açan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Esenyurt\u2019ta iki grup aras\u0131nda \u00e7\u0131kan silahl\u0131 \u00e7at\u0131\u015fmada bir ki\u015fi yaraland\u0131. Olay yerine sevk edilen polise de ate\u015f a\u00e7an 3 \u015f\u00fcpheli k\u0131sk\u0131vrak yakalan\u0131rken ekiplerin b\u00f6lgedeki \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Depremzedenin yard\u0131m \u00e7\u0131\u011fl\u0131\u011f\u0131! Enkaz alt\u0131ndan 112'yi arad\u0131Depremde kalp krizinden \u00f6len muhtar topra\u011fa verildiGribe ne iyi gelir? Grip evde \u00e7abuk nas\u0131l ge\u00e7er? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
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