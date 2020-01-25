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  4. Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polise de ateş açan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polise de ateş açan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 15:13 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı.

Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polise de ateş açan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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