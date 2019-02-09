Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi'nde düğünden çıkanlar ile aralarında sığınmacıların da olduğu bir grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda yaralanan 4 kişi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin müdahalesinin ardından gruplar bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayın olduğu bölgede polisin güvenlik önlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

