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Esenyurt'ta iki grup arasında kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 23:13 | Son Güncelleme

Kavgaya dönüşen olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlarçeşme Mahallesi'nde düğünden çıkanlar ile aralarında sığınmacıların da olduğu bir grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda yaralanan 4 kişi, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin müdahalesinin ardından gruplar bölgeden uzaklaştırıldı.

Olayın olduğu bölgede polisin güvenlik önlemleri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Esenyurt kavga

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