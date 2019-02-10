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Esenyurt’ta iki grup arasında kavga: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 00:51 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavga meydan muhaberesini andırdı.

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında çıkan kavga meydan muhaberesini andırdı. Olayda 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünden çıkanlar ile yoldan geçen bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar birbirine saldırdı. Meydan muharebesini andıran görüntüler yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olaya müdahale ederek grupları bölgeden uzaklaştırdı. Bölgede polis geniş güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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