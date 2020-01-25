Esenyurt’ta iki grup arasında silahlı çalışma çıktı: 1 yaralı

Esenyurt’ta iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen polise de ateş açan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Olay, Esenyurt 2070. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine ateş açması sonucu E.İ. göğsünden yaralandı. Sokakta bulunan bir iş yeri ve araca kurşunlar isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp sokağı şerit çekerek kapattı. Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerine ateş ettiler

Polis ekiplerinin sokakta çalışma yaptığı sırada taraflardan 2 kişi polislere 2 el ateş etti. Silah sesleri olay yerinde paniğe neden olurken, sokakta hareketli dakikalar yaşandı. Polis ekipleri silah sesinin geldiği noktaya doğru şahısları yakalamak için koşmaya başladı. Polis ekipleri, 1’i kadın 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Ekiplerin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.



