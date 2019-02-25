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ESENYURT'TA İKİNCİ YANGIN; BİNANIN ÇATISINDAN ALEVLER YÜKSELDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Alper KORMAZ / İSTANBUL  Esenyurt'ta can pazarının yaşandığı yangının bulunduğu yerin yakınında, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı.

Alper KORMAZ / İSTANBUL
Esenyurt'ta can pazarının yaşandığı yangının bulunduğu yerin yakınında, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle ikinci bir yangın çıktı. Vatandaşların sokağa dökülmesine neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 16.30 Pınar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri yangın nedeniyle sokağa döküldü. Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yangından detaylar
-İtfaiye ekipleri
-Ekiplerin çalışmaları
Cep Telefonu kamerasından
-Çatıdan yükselen alevler
DETAYLAR

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