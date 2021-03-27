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Esenyurt’ta inşaattan demir hırsızlığı kamerada

27.03.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta daha öncede polis tarafından yakalanıp mahkeme tarafından serbest bırakılan hırsızlık şüphelileri bir inşaattan malzeme çaldıktan sonra yine yakalandı ve yine mahkemece serbest bırakıldı.

Esenyurt’ta daha öncede polis tarafından yakalanıp mahkeme tarafından serbest bırakılan hırsızlık şüphelileri bir inşaattan malzeme çaldıktan sonra yine yakalandı ve yine mahkemece serbest bırakıldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Sultaniye Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kamyonetle sakağa gelen hırsızlık şüphelileri inşaat sahibine ‘Bizi müteahhit gönderdi’ diyerek, yaklaşık 20 tonluk demiri alıp kaçtı. Olay sonrasında ihbar üzerine çalışma yapan polis hırsızlık şüphelilerini yakaladı. Şüphelilerin daha önce benzer suçlardan yakalandıkları ve çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Yine mahkemeye sevk edilen şüpheliler bir kez daha serbest bırakıldı.
Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasında
Şüphelilerin hırsızlık gerçekleştirdiği anlar ise çevredeki güvenlik kameralarında kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetle gelen şüphelilerin malzemeleri çalmaları ve kaçmaları yer aldı. Bir cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde ise şüphelilerin kaçarken vatandaşların tepki göstermesi görüldü.

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