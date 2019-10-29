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Esenyurt’ta internet kafeye silahlı saldırı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 17:53 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir internet kafeye gelen silahlı şahısların rastgele ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.Olay, Mehterçeşme Mahallesi 1893 Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Esenyurt’ta bir internet kafeye gelen silahlı şahısların rastgele ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, Mehterçeşme Mahallesi 1893 Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir internet kafeye gelen kimliği belirsiz kişiler rastgele ateş açmaya başladı. Olay sırasında kafede bulunan 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı şahısları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olaya karıştığı söylenilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı yere emniyet şeridi çeken polisin çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptığı da görüldü. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

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