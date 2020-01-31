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Esenyurt'ta Iraklı kadın evde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

ESENYUT'ta 29 yaşındaki Iraklı Maha Mohammed Talab bir sitenin 7.

Ersan SAN / İSTANBUL (DHA) ESENYUT'ta 29 yaşındaki Iraklı Maha Mohammed Talab bir sitenin 7. katındaki dairede ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede genç kadının bir hafta önce öldüğü belirtilirken, ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi, Çarşı Caddesi'nde bulunan bir sitenin 7. katındaki daireden gelen kötü koku üzerine güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdi. Ekipler orta yaşlarda bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri bunun üzerine evde detaylı inceleme başlattı. Yapılan incelemede ölen kadının 29 yaşındaki Iraklı Maha Mohammed Talab olduğu belirlendi. Talab'ın bir hafta önce öldüğü tahmin edilirken, ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

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