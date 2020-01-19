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  4. Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler metrelerce yükseldi

Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, alevler metrelerce yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

 ESENYURT'ta  altyapı çalışması sırasında iş makinesi 3 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 3 katlı binanın önündeki doğal borusunu patlattı. Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda binadan bulunan iki kişi arka kapıdan kaçtı. İş makinesi operatörü yüzünden hafif şekilde yaralanırken, bina sakininin pencereden yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay saat 12.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi, 7. sokakta bulunan 3 katlı bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafiğe kapatılan sokakta bir süredir alt yapı çalışması yapılıyordu. Kazı yapan iş makinesi yanlışlıkla doğalgaz borusunu patlattı, arından da yangın çıktı. 3. kata kadar yükselen alevler mahalle sakinlerinin büyük korku yaşamasına neden oldu. Çok sayıda vatandaş evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Görevliler iş makinesiyle yanan noktaya toprak atsa da başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ekiplerin gazı kesmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İKİ VATANDAŞ ARKA KAPIDAN KAÇTI
Yangın sırasında binan giriş ve birinci katında oturan biri kadın 2 bina sakini arka tarafta bulunan bahçe kapısından çıkarak binayı terketti. Yangın sırasında iş makinesi operatörü yüzünden hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen olayda başka yaralanan olmazken, hafif yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİR VATANDAŞ SİGARA İÇİYORMUŞ
Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve beraberindeki yetkililer olayın yaşandığı noktaya gelerek incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, "Burada İSKİ'nin yapmış olduğu alt yapı çalışmasında yanlışlıkla doğalgaz borusu patlatılıyor. İlk etapta sızıntı oluyor patlama olmuyor. Yakında bir sigara içen vatandaşın sigarasından dolayı oraya sızan doğalgaz patlamaya neden oluyor. Çok şükür ölü yaralı yok. Gördüğünüz şu bina da bir yanma var. Oraya da devlet olarak biz her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bir kepçe operatörünün alnında ufak bir yara var" diye konuştu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise yağmur suyu çalışması yapıldığını söyleyerek, "Kazı o yüzden yapılıyordu. Geçmiş yıllarda foseptikler vardı. Bunlar kapatılmamış geçen hatlarda o kapatılmayan foseptiklerden geçirilmiş. Operatör arkadaş kazarken foseptik çöküyor. Çökünce doğalgazın borusu da oradan geçtiği için sızıntı oluşuyor. Sızıntıdan sonra da böyle bir yangın oluşuyor. Burada önemli bir konu daha var. Dış cephe de kullanılan malzemenin yangına uygun olması lazım" dedi.

"PANİKLE DIŞARI ÇIKTIK"
Büyük korku yaşadıklarını söyleyen ve çocuğu ile birlikte dışarı kaçan karşı binada oturan mahalle sakini Funda Ayman: "Önce su sesi gibi ses geldi. Tek kepçeyle patlattılar galiba. Arkadaşın yüzü yanmış. En üst katlara kadar çıktı ateş. Biz de kendi doğalgazımızı kapattık panikle dışarı çıktık hemen. O bina da oturanlarda arka taraftan bahçeden oradan çıkış yaptılar" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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