- ESENYURT'TA İŞ MAKİNESİ DOĞALGAZ BORUSUNU PATLATTI (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İstanbul DHA
Esenyurt'ta iş makinesinin doğalgaz borusunu patlatması sonucu panik yaşandı.
Esenyurt Atatürk Mahallesi Reyhan Sokak'taki olay öğle saatlerinde meydana geldi.
İSKİ'nin yaptığı çalışmalar sırasında iş makinesi doğalgaz borusunu patlattı. Borudan büyük bir gürültüyle boşalan gaz paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevkedildi. Mahallede güvenlik önlemi alınırken İGDAŞ ekibi gazı kesti.
Yaşanan paniğin ardından ekiplerin çalışması başladı.
Görüntü Dökümü:
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-Çalışmanın olduğu cadde
-Ekiplerin çalışması
-Önlemler
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