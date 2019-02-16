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ESENYURT'TA İŞ MERKEZİNİN KAYAN ÇATISI KORKUTTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 17:53 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta bir iş merkezinin çatısı yerinden sökülerek bir kısmı binadan aşağı sarktı.  Olay İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Esenyurt'ta bir iş merkezinin çatısı yerinden sökülerek bir kısmı binadan aşağı sarktı.

Olay İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki 4 katlı bir iş merkezinin çatısı yerinden söküldü. Çatının bir kısmı kayarak binadan sarktı, bazı kopan parçalarda aşağı düştü. Büyük tehlikenin atlatıldığı olayda şans eseri herhangi bir yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zabıta ekipleri caddeye güvenlik şeridi çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri çatının daha fazla aşağı kaymaması için halatlarla bağladı. Olay yerine gelen vinç yardımıyla da çatı desteklendi. Yaşanan olayı anlatan görgü tanığı Mustafa Erol, "Bir ses duyduk bir baktık demir bir parça düştü. Bir adamın üstüne düşecekti kıl payı kurtuldu. Çatı biraz daha sarsıldı sonra itfaiyeyi aradık. Daha önceden dikkatimi çekmedi. Bugün biraz hava rüzgarlı olunca böyle bir şey oldu" diye konuştu. Ekiplerin çatının kaldırılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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