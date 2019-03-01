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Esenyurt'ta iş yerinde patlama: 1 işçi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 15:56 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta iş yerinde patlayan kurutma makinasının fırlayan kapağı bir işçinin yaralanmasına neden oldu.

Esenyurt'ta iş yerinde patlama: 1 işçi ağır yaralandı

Ersan SAN/İSTANBUL(DHA)-ESENYURT'ta iş yerinde patlayan kurutma makinasının fırlayan kapağı bir işçinin yaralanmasına neden oldu.
Talatpaşa Mahallesi, Pazar Yolu Caddesi'nde kot yıkama yapılan işyerinde bulunan kurutma makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Makinanın kapağı o sırada çalışmakta olan bir işçinin başına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. Başından ağır yaralanan işçi, ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmenistan uyruklu olduğu belirtilen işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın olduğu işyerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.
(FOTOĞRAF)

Esenyurt'ta iş yerinde patlama: 1 işçi ağır yaralandıEsenyurt'ta iş yerinde patlama: 1 işçi ağır yaralandıEsenyurt'ta iş yerinde patlama: 1 işçi ağır yaralandıEsenyurt'ta iş yerinde patlama: 1 işçi ağır yaralandı

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