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Esenyurt'ta iş yerinin önündeki demirleri çalan şüpheliler kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

ESENYURT'ta atık kağıt toplayan kadın şüpheli iş yerinin önündeki demirleri çaldı.

Veysel TİMDU/İSTANBUL,(DHA) ESENYURT'ta atık kağıt toplayan kadın şüpheli iş yerinin önündeki demirleri çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Esenyurt, Doğan Araslı Bulvarı'ndaki iç çamaşırı satan bir iş yerinde dün sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Sabaha karşı buraya gelen atık kağıt toplayıcısı 3 kadından biri iş yerinin girişinde bulunan demirleri çaldı. Şüpheli kadınlar daha sonra buradan uzaklaşırken, hırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AYNI İŞ YERİNDE 2. HIRSIZLIK
Öte yandan aynı iş yerinde geçen yıl haziran ayında da hırsızlık olay yaşanmıştı. İş yerine gelen bir şüpheli, dükkanın sahibinin şarja takılı cep telefonunu çalmıştı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda dükkanın sahibi İsmail Tinaj şüphelinin kendisine telefonu çaldıktan sonra öpücük attığını söylemişti.

(FOTOĞRAFLI)

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