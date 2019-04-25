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Esenyurt'ta izinsiz gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 00:22 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 7 kişi, adli işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta bir grubun izinsiz yürüyüş yapmasına müsaade edilmedi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 20 kişilik grup, cezaevlerinde açlık grevinde bulunan tutukluların durumu ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik uygulanan sözde tecridi protesto etmek amacıyla toplandı.

Eylemin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olduğunu belirten emniyet güçleri, grubu dağılmaları konusunda uyardı.

Uyarıları dinlemeyen grup, yürüyüşe geçti. Bunun üzerine grup içinde slogan attığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Yakalananlar, haklarında adli işlem uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

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