Esenyurt’ta izinsiz kesilen ağaç ortalığı savaş alanına çevirdi

Esenyurtta bir binanın dış cephe onarımı sırasında izinsiz kesilen bir ağaç yüzünden kavga çıktı. Vatandaşlarla binada çalışan işçilerin birbirine girdiği olayda tekme ve yumruklar konuştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün 17:00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 259. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir binada dış cephe onarımı yapan işçiler, çalışmalarına engel olduğu gerekçesi ile bir ağacı kesip, yol kenarına attı. Ağacın kesildiğini gören yan apartmandaki vatandaşlar küplere bindi. “Bize sorulmadan nasıl böyle bir şey yaparsınız?” diyen vatandaşlar işçilerle sözlü tartışmaya girdi. Apartman sakinlerinin sokağa inmesi üzerine sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Uçan tekmeler güvenlik kamerasında

Kavga sırasında ise uçan tekmeler, sopalar havada uçuştu. Arkadaşlarına saldırıldığını gören bir işçi, mahallelinin üstüne uçan tekmeyle saldırdı. Bir mahalleli ise yerden bulduğu tahtayı işçilerin kafasında kırdı. Yaşanan kavganın ardından polis ekipleri iki grubu da sakinleştirerek, olayı kontrol altına aldılar. İki tarafın birbirinden şikayetçi olması üzerine taraflar karakola götürüldü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

