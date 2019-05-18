Esenyurt’ta jandarma ve zehir tacirleri arasındaki kovalamaca kamerada

Esenyurt’ta, İstanbul İl Jandarma ekipleri ve uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen yabancı uyruklu şüpheliler arasında nefes kesen kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Jandarma ekipleri sivil ekip aracı ile uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 3 şüphelinin içinde olduğu aracı kovalıyordu. Yaşanan kovalamaca jandarma ekiplerinin şüphelilerin içinde bulunduğu araca çarparak durdurması ile son buldu. Şüpheliler, silahlarına davranarak jandarma ekiplerine ateş edince karşılıklı çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 2 şüpheli yaralandı. Yaralı halde kaçmaya çalışan şüpheliler ekiplerce yakalandı.

Kovalamaca anları saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde ekiplerin şüphelilerin aracına çarparak durmalarını sağladığı anlar yer alıyor. Olay sırasında yolda bulunan bir kadın ve çocuk korkuyla kaçıyor. Şüphelilerin de yaralı halde kaçmaya çalıştıkları anlar görülüyor.

