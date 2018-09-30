Esenyurt'ta kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde kaçak içki ele geçirdi.
Polis ekipleri 22 Eylül'de Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptığı aramalarda 242 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Ekipler araçta bulunan M.T.(19) ve G.K.(33)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem yapılarak serbest bırakıldı.
(FOTOĞRAF)
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