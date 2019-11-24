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Esenyurt’ta kadına şiddete farkındalık için kadınlar arası futbol maçı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 09:28 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için aralarında kadın muhtarların da olduğu karma takım ile futbol maçı düzenledi.

Esenyurt’ta kadınlar, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için aralarında kadın muhtarların da olduğu karma takım ile futbol maçı düzenledi. Renkli görüntülerin oluştuğu maçta, afişle kadına şiddete dikkat çekildi.
Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından kadına şiddet olaylarına dikkat çekmek için Turgut Özal Stadı’nda kadınlar arasında futbol maçı düzenlendi. Etkinliğe Esenyurt Kaymakamı Vuran Karagül, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ ve maça çıkacak olan kadınların yakınları katıldı. Futbol takımlarını Esenyurt Kartalspor oyuncuları ve aralarında kadın muhtar ile gazetecilerin de bulunduğu karma oyuncular oluşturdu. Sahaya afişle çıkan kadınlar ve futbolcular, kadına karşı şiddete dikkat çekti. Etkinlikte ayrıca farkındalık oluşturmak adına tuvale el izleri bırakıldı.

“Eğitimli çocuklar yetiştirirsek, şiddet olaylarının olmayacağını temenni ediyorum”
Futbol maçında yer alan Akevler Mahallesi Muhtarı Süheyla Karademir, “Bu şiddet olaylarına farkındalık oluşturmak, bu şiddeti engellemek için elimizden geldiğince sosyal farkındalık projeleri oluşturarak bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Bizler anneler olarak çocuklarımıza şiddeti göstermezsek, onlar da ‘şiddet görmeyen şiddet uygulayamaz’ düşüncesiyle annelerimizin daha eğitimli çocuklar eğitirse şiddet olaylarının olmayacağını temenni ediyorum” dedi.
Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi Muhtarı Gülşah Güler ise, “Bugün burada kadınlar için bulunuyoruz. Türkiye’de kadınların psikolojik olarak ve fiziksel olarak çok fazla şiddet gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bugün burada hep beraber topladık ve güzel bir maç yapacağız” diye konuştu.
Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istediklerini ifade ederek, “Bugün kadına şiddeti erkeklerin en fazla ilgi duyduğu maçta futbolda dile getirmek istedik. Bugün Esenyurt’taki tüm kadınlarımız, kaymakamımız, belediye başkan yardımcımız burada kadına şiddeti farklı bir yolla buradan haykırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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