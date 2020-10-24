Esenyurt’ta kadınla tartışan taksici, o anları anlattı

Esenyurt’tan Küçükçekmece’ye giderken aracına aldığı kadın yolcu ile tartıştığı için gündeme gelen taksi sürücüsü yaşanan o anları anlattı. Taksici Mehmet Selamet, “Ben sigara içmesine müsaade etseydim bunların hiçbiri olmayacaktı” dedi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Esenyurt’tan Küçükçekmece’ye giderken bir taksi içerisinde yaşanmıştı. İddiaya göre, bir kadın Mehmet Selamet(42) isimli taksiciyi cep telefonu uygulaması ile çağırmış Küçükçekmece Cennet Mahallesi’ne gitmek istedi. Taksi içerisinde sigara içmek istediği ve sürücünün izin vermemesi üzerine çıkan tartışmada taksici Selamet ile tartışmalarını telefon ile kaydeden kadının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Yaşanan anların ardından taksi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından trafikten men edilmişti taksi ise otoparka çekildi.

Olay günü yaşananları Taksici Mehmet Selamet İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Selamet, kadın yolcunun Cennet Mahallesi’ne gitme isteği üzerine sistem üzerinden kontrolünde trafik durumunu yolcuya söylediğini ve bunun üzerine kadın yolcu geç kalmaması için yakın bir metrobüse bırakmayı teklif ettiğini söyleyerek, “O metrobüse bırakma teklifimi kabul etti. Haramidere Metrobüs Durağı’na doğru giderken sigara ve çakmak çıkardı. Yakmaya kaldı müsaade falan da istemedi. Müsaade istediğini söylüyor ancak böyle bir şey yok. Tartıştık ve ben evimde bile içiyorum dedi. Bende müsaade içiyorum. Paramı ver in dedim o da bana ‘para mara vermem’ dedi.

Bunun üzerine sür devam et dedi. Ben tekrar metrobüse doğru ilerlediğimde araç içinde baktım ki beni telefon ile kameraya çekiyor onu görünce çok sinirlendim” dedi.

“İBB’deki yetkili, ‘Biz işlem yapmak zorundayız çünkü sosyal medyaya düştünüz’ dedi”

Kendisinin ırkçılık ile suçlandığını söyleyen Selamet, “ Video da herkeste gördü burası Türkiye diyorum müsaade etseydi konuşmama kanunu hatırlatıp sigara içmenin yasak olduğunu belirteceğim ama müsaade etmediği için söylemek istediklerim hep yarım kaldı. Kafasında ne vardı ne yoktu bilmiyorum kurgu ile geldi. Bunu bir güzel yazdı yönetti bizi de figüran olarak kullandı. Biz burada mağduruz ben ekmeğimi taksicilik ile kazanan birisiyim. Bu olayın üzerine İBB olayı incelemeden bizim ruhsatımızı iptal etti. Polis hemen yakaladı. Aracımızı bağladı aracımız otoparkta. Şimdi bu hükmü verin ama ben suçluysam verin. Daha araç içi kamera kayıtları incelenmeden bu hükmü verirseniz ben sizin adil olduğunuz düşünmem. Bana oradaki yetkili ‘biz işlem yapmak zorundayız çünkü sosyal medyaya düştünüz’ dedi. Bu çok acı verici bir şey. Hüküm verilecek ise biz sosyal medyaya düşüp düşmemiz ile ilgili değil yasalara göre vermemiz lazım. Bu can acıtan bir durum. Şu anda maddi manevi gücüm olsa ben kendisi ile son demine kadar uğraşırım haklılığımı ispat ederim ki haklıyım maddi manevi davamı da açarım Türk adaletine güveniyorum” diye konuştu.