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Esenyurt'ta kadınlar şiddete tepki için sahaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 19:22 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta kadınlar şiddete tepki için sahaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi organizasyonuyla kadınlardan oluşan karma takım futbol maçı yaptı.

Turgut Özal Stadı'nda düzenlenen maçta tribünlerde kadına yönelik şiddet olaylarına dikkati çeken pankartlar yer aldı.

Esenyurt Kartalspor Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla kadın gazeteci ve kadın muhtarlardan oluşan karma takımın maçında oyuncular sahaya aynı konuyla ilgili pankartla çıktı.

Alanda ayrıca farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulan tuvale ziyaretçiler tarafında el izleri bırakıldı.

Organizasyonu düzenleyen Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ, kadına yönelik şiddete "hayır" demek için sahada olduklarını belirterek, "Bugün kadına şiddeti erkeklerin en fazla ilgi duyduğu futbolda dile getirmek istedik. Esenyurt'taki tüm kadınlarımızın yanı sıra kaymakamımız ve belediye başkan yardımcımız da burada. Bizler kadına şiddeti farklı bir yolla buradan haykırmak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Esenyurt Kaymakamı Vuran Karagül, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Güneysu, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Dağ ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt futbol maçı kadına yönelik şiddet

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