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Esenyurt’ta kağıt toplayıcılarının taşlı sopalı kavgası kamerada

19.02.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta kağıt toplayıcıları arasında yaşanan kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt’ta kağıt toplayıcıları arasında yaşanan kavganın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgada taş ve sopaların kullanıldığı görüldü.
Olay dün akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi 1659’uncu sokakta meydana gelmişti. Yabancı uyruklu kağıt toplayıcıları arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde tarafların ellerinde sopalarla birbirlerine doğru koşması ve yaşanan darp anları yer aldı.
Olay sonrası harekete geçen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışma neticesinde aralarında 3 yaralının da bulunduğu toplam 20 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 3’ü mahkemeye sevk edilirken, 17’si ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresine gönderildi.

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