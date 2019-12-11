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Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı 2 çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 14:01 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı 2 çocuk yaralandı

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta kamyonetin çarptığı 2 Suriye uyruklu çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tonguç Baba Caddesi 162. Sokak'ta İ.T'nin kullandığı 34 GF 6351 plakalı kamyonet, 2 çocuğa çarptı.

Kazada yaralanan çocuklar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Suriye uyruklu oldukları anlaşılan ancak üzerlerinden kimlik çıkmayan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şoför İ.T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Esenurt Kaza polis

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