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Esenyurt’ta karı koca uyuşturucu satıcılarına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 13:42 | Son Güncelleme

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan karı kocayı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Esenyurt’ta karı koca uyuşturucu satıcılarına operasyon

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan karı kocayı düzenlenen operasyonla yakaladı. Polisi gören erkek, yakalanacağını anlayınca karısını bırakarak kaçmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi’nde bir sitede ikamet eden ve birçok benzer suçtan sabıkası olan V.A. ve G.N.A. çiftini takibe aldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çifti bir hafta boyunca takip eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Evlerinin yakınında durdurulan çifte üst araması yapılmak istendi. Bu sırada yakalanacağını anlayan V.A, karısını bırakarak kaçmaya çalıştı. Polis yaşanan kovalamaca sonucunda V.A.’yı gözaltına aldı.
V.A.’nın üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 900 Dolar ele geçirildi. Savcılık izni ile sitede bulunan evde yapılan aramada ise 7 adet farklı markalarda tabanca, bir buçuk kilo metamfetamin, 7 adet cep telefonu, çok sayıda gramaj poşeti ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan karı koca adliyeye sevk edildi

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