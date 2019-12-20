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Esenyurt'ta kaza nedeniyle trafik aksadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:29 | Son Güncelleme

Devrilen aracın olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü

İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta D-100 kara yolunda meydana gelen kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Alınan bilgiye göre, Edirne istikametine seyir halinde olan İsa Ö'nün kullandığı 34 Z 7664 plakalı hafif ticari araç, Saadetdere mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

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D-100 kara yolunda kaza Esenyurt'ta trafik kazası

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