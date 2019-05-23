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Esenyurt’ta kazada yaralanan vatandaşa, temizlik işçisi böyle yardım etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 12:37 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir araç, ara sokaktan kontrolsüzce çıkan motosiklete çarptı.

Esenyurt’ta bir araç, ara sokaktan kontrolsüzce çıkan motosiklete çarptı. Motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralanırken durumu ağır olan vatandaşa belediye temizlik işçisi elindeki tahta ile gölge yaparak yardımcı olmaya çalıştı.
Olay, Doğan Araslı Bulvarı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaskı olmayan motosiklet sürücüsü, ara sokaktan hızla cadde üzerine çıktı. 01 EVU 89 plakalı araç sürücüsü ise aniden yola çıkan motora çarpmamak için manevra yaptı. Araç sürücüsü manevra yapmasına rağmen motosiklete çarptı. Kaza sonrası yola savrulan motosiklet üstündeki iki kişi yaralandı. Olay yerine vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Yaralılardan durumu ağır olan motosiklet sürücüsünün için belediyeye bağlı temizlik görevlisi de seferber oldu. Temizlik görevlisi elindeki tahta parçası ile yerdeki yaralıya güneş gelmemesi için uğraştı.

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