Esenyurt’ta kılıçlı pompalı tüfekli kavga:2 yaralı, 2 gözaltı

Esenyurt’ta iki grup arasında laf atma iddiasıyla çıkan kavgada pompalı tüfek ve kılıç kullanıldı. Biri kılıç darbesiyle olmak üzere toplam 2 kişinin yaralandığı kavgada, araziye saklanan pompalı tüfekte bulundu.

Esenyurt’ta iddiaya göre, iki grup arasında laf atma bahanesiyle kavga çıktı. Kavgada birisi kılıç olmak üzere toplam iki kişi yaralandı. Polisin özel harekatında geldiği olayda 2 kişi gözaltına alındı. Olay yerinde arazide arama yapan polis çalıların arasına saklanmış pompalı tüfekte bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polisn olayla ilgili çalışması devam ediyor.

