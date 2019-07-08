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Esenyurt’ta kırmızı ışıkta bekleyen köpek kameralara yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta trafik ışıklarında bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçen köpek, kameralara yansıdı.Esenyurt’ta akşam saatlerinde bir köpek trafik lambalarının bulunduğu yere gelerek yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekledi.

Esenyurt’ta trafik ışıklarında bekleyen ve yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçen köpek, kameralara yansıdı.
Esenyurt’ta akşam saatlerinde bir köpek trafik lambalarının bulunduğu yere gelerek yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekledi. Bu durum ise vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonunu çıkartan vatandaş, o anları kaydederek sosyal medyadan paylaştı.
Görüntülerde trafik ışıklarına gelen köpek yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekliyor. Işığın kırmızıdan yeşile dönmesi ile araçlar duruyor ve köpek yolun karşısına geçiyor.

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