HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta kısıtlama günü bıçaklı yaralama: 2 yaralı

Esenyurt’ta kısıtlama günü bıçaklı yaralama: 2 yaralı

02.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta kısıtlama günü sokak ortasında yabancı uyruklu 18 yaşından küçük 2 genç tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı.

Esenyurt’ta kısıtlama günü sokak ortasında yabancı uyruklu 18 yaşından küçük 2 genç tartıştığı kişiler tarafından bıçaklandı. Yaralılar hastane kaldırıldı.
Olay, Fatih Mahallesi 885’nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre yaşları 14 ve 15 olan 2 genç kısıtlama günü sokakta yürüdüğü esnada kendilerine sataşan kişilerle arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavga dönüşürken, şüphelilerden birisi gençlerden birini bacağından diğerini ise, karın bölgesinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Olay yerine ihbar üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi geldi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken yaralı gençler 2 ayrı ambulans ile Bağcılar’da bulunan bir hastaneye kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imajKoronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj
Somali'de Türk firmasına bombalı saldırıSomali'de Türk firmasına bombalı saldırı
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar
1/

En Çok Okunan Haberler

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Mutant virüse yakalanan hastalardan biri Balıkesir'de! 2'si Gaziantep'te iddiası

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Lüks arabası pert olmuştu! Yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Kırmızı Oda'ya veda ettiler! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Korkunç olay! Apartman garajında 3 ceset bulundu

Polisin dikkati sayesinde bulundular

Polisin dikkati sayesinde bulundular

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' iddiasına açıklama

'Kayyum 84 işçinin işine son verdi' iddiasına açıklama

İstanbul'da yılbaşında terör estiren maganda yakalandı

Yılbaşında terör estiren maganda yakalandı

Esenyurt'ta kısıtlama vakti bıçaklı kavga: 2 yaralı

Sokak ortasında bıçaklandılar

Yer: Tokat! Tarlasını sürerken toplu mezar buldu

Yer: Tokat! Tarlasını sürerken toplu mezar buldu

Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir? Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir?

İzmir'de bulundu! 2 bin 500 yıl öncesine ait

İzmir'de bulundu! 2 bin 500 yıl öncesine ait

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.